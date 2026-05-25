Números ganadores para el sorteo del lunes 25 de mayo de Colorloto

Este lunes, 25 de mayo de 2026, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería de Colorloto.

Resultados de Colorloto del 25 de mayo de 2026

Los números ganadores del sorteo fueron:

Pendiente.

El acumulado está en 1.800 millones de pesos.

“Elige 6 colores entre amarillo, azul, rojo, verde, blanco o negro y a cada color asígnale un número del 1 al 7”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Ya salieron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este 25 de mayo: números ganadores

Los interesados en participar en ColorLoto pueden adquirir sus balotas a través de la página web de Baloto por un precio de 5.000 pesos. También es posible comprar tiquetes en los mismos puntos de venta donde se adquieren los boletos de Baloto o Miloto.

El próximo sorteo de Colorloto se jugará el jueves 28 de mayo a las 11:40 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

Sorteo del lunes 25 de mayo de Colorloto. Foto: Montaje Semana

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 (verde) - 6 (negro) - 3 (rojo) - 6 (amarillo) - 7 (rojo) - 3 (verde).

5 (verde) - 6 (negro) - 3 (rojo) - 6 (amarillo) - 7 (rojo) - 3 (verde). Números ganadores: 563673

563673 Colores ganadores: verde, negro, rojo, amarillo, verde.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.