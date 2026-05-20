Nuevo millonario en Colombia: estos son los números ganadores del MiLoto que cayó en Antioquia

El martes, 19 de mayo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 539 de la Lotería de Miloto, el cual tuvo un ganador de 400 millones de pesos.

Resultados de Miloto del 19 de mayo de 2026

Los números ganadores del sorteo 539 fueron:

21 - 08 - 14 - 38 - 19

Según se conoció, el ganador se encuentra en el Valle de Aburrá, en Antioquia, y su tiquete se expidió de manera manual.

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 21 de mayo a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El ganador obtuvo 400 millones de pesos. Foto: Getty Images

Baloto reveló los números ganadores del sorteo del sábado 16 de mayo de 2026

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.