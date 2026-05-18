Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 18 de mayo de 2026

Este lunes, 18 de mayo de 2026, se realizaron nuevos sorteos de las loterías más populares de Colombia, captando la atención de miles de jugadores en diferentes regiones del país.

Como es habitual, El Dorado, El Paisita y La Caribeña hicieron parte de la jornada con sus respectivos resultados, generando expectativa entre quienes siguen de cerca estos juegos de azar.

A lo largo del día, los apostadores siguieron cada uno de los sorteos, que para muchos ya forman parte de una tradición cotidiana. La expectativa de lograr una combinación ganadora continúa impulsando el interés por estas modalidades, reconocidas por su frecuencia y fácil acceso.

Resultados de El Paisita Día este lunes, 18 de mayo

Premio mayor: 7935.

La Quinta: 5.

Paisita Noche - 18 de mayo

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

La Paisita, es una lotería que ofrece dos oportunidades diarias para los apostadores, como casi todas las loterías que se juegan en el territorio nacional.

Su edición de la tarde juega a las 2:00 p. m., mientras que la de la noche está programada para las 6:00 p. m.

Caribeña Día - 17 de mayo

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Caribeña Noche - 17 de mayo

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña, por su parte, es otra de las loterías más reconocidas y tradicionales del país. Este juego se ha mantenido entre los favoritos del público gracias a sus premios millonarios, secos y aproximaciones, modalidades que aumentan las opciones de obtener ganancias.

Dorado Noche - 17 de mayo

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El sorteo de la Lotería Dorado Noche se lleva a cabo los sábados a las 10:15 p. m., mientras que los domingos y festivos se juega a las 7:25 p. m.

Además de esta edición nocturna, este juego de azar cuenta con otras dos modalidades entre semana, en las jornadas de día y tarde, brindando a los apostadores más opciones para aspirar a premios millonarios.