Números ganadores de la Lotería Sinuano Día y Noche de este sábado, 16 de mayo de 2026

La lotería El Sinuano, sus versiones día y noche, se ha convertido en uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, especialmente en la región Caribe.

Por eso, si es uno de sus fieles apostadores y desea comprobar si fue uno de los ganadores de de los más recientes sorteos, aquí le contamos los resultados.

En el sorteo del Sinuano Día de este sábado, 16 de mayo de 2026, el número ganador fue el 4230, acompañado de la balota La Quinta número 5.

Lotería El Sinuano Día hoy, 16 de mayo de 2026

Premio mayor: 4230.

La Quinta: 5.

Este sorteo de la lotería Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., incluso en días festivos, ofreciendo a miles de jugadores la emoción de probar su suerte.

Lotería El Sinuano Noche hoy, 16 de mayo de 2026

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

Si se perdió los resultados recientes de El Sinuano en sus dos ediciones, aquí encontrará un breve resumen para comprobar si es uno de los ganadores.

Sinuano Día

Viernes 15 de mayo de 2026 - 0845 / 7

Jueves 14 de mayo de 2026 - 0290 / 6

Miércoles 13 de mayo de 2026 - 3742 / 6

Sinuano Noche

Viernes 15 de mayo de 2026 - 5145/ 8

Jueves 14 de mayo de 2026 - 7964 / 6

Miércoles 13 de mayo de 2026 - 9217/ 3

El próximo sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el día lunes, 16 de marzo de 2026, en sus horarios habituales: en la edición de la mañana a las 2:30 p. m., y en la edición de la noche a las 10:30 p. m.