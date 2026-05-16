Lotería de Santander este viernes, 15 de mayo: conozca el número ganador

La Lotería de Santander celebró un nuevo sorteo el viernes 15 de mayo de 2026, dejando cifras que podrían convertir a algún participante en millonario en Colombia. Este juego de azar se realiza cada viernes en la noche, habitualmente alrededor de las 11:00 p.m., según el horario colombiano.

Resultado de la lotería Chontico día y noche del viernes 15 de mayo de 2026

Quienes quieran participar deben comprar un billete oficial completo o una fracción, ya sea en puntos autorizados o por medio de plataformas en línea. Para reclamar el premio mayor o cualquiera de los premios secos, es indispensable coincidir exactamente en número y serie. En el respaldo del billete se encuentran las instrucciones para hacer efectivo el cobro del premio.

La Lotería de Santander integra el grupo de sorteos que ofrecen premios millonarios en distintas categorías dentro del país. Además, los juegos de azar en Colombia están bajo la supervisión de Coljuegos. En caso de participar, se aconseja hacerlo únicamente mediante canales oficiales autorizados.

Lotería de Santander - 15 de mayo de 2026

Número ganador : 5561

: Serie: 131

Plan de premios de la Lotería de Santander

El interés no se centra únicamente en el premio principal. La Lotería de Santander cuenta además con varios premios secos que entregan sumas destacadas. Por esta razón, su plan de premios es visto como uno de los más llamativos entre las loterías que se disputan actualmente en Colombia.