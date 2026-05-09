Número ganador del premio mayor en la Lotería de Santander: jugó el viernes, 8 de mayo de 2026

La Lotería de Santander llevó a cabo su más reciente sorteo el viernes 8 de mayo de 2026, con resultados que podrían cambiarle la vida a algún jugador en Colombia. Este juego de azar tiene lugar todos los viernes en horario nocturno, generalmente sobre las 11:00 p.m., de acuerdo con la hora colombiana.

Las personas que deseen participar deben adquirir un billete oficial completo o una fracción, ya sea en establecimientos autorizados o mediante plataformas digitales. Para ganar el premio mayor o cualquiera de los premios secos, es necesario acertar tanto el número como la serie del billete. En la parte posterior del mismo aparecen las indicaciones para reclamar los premios correspondientes.

Este sorteo hace parte de las loterías que entregan millonarias recompensas en diferentes modalidades dentro del país. Vale recordar que los juegos de azar en Colombia son vigilados y regulados por Coljuegos. Si decide jugar, lo recomendable es hacerlo únicamente por medio de distribuidores oficiales.

Lotería de Santander - 8 de mayo de 2026

Número ganador: 4796

Serie: 057

Plan de premios de la Lotería de Santander

La atención no solo está puesta en el premio mayor. La Lotería de Santander también ofrece distintos premios secos con montos importantes. De hecho, su bolsa de premios es considerada una de las más atractivas entre las loterías que actualmente se juegan en Colombia.