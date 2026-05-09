Así quedó el sorteo de la Lotería de Risaralda: resultado del viernes 8 de mayo de 2026

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 8 de mayo de 2026 una nueva edición de su sorteo habitual, correspondiente al número 2949, jugado como es tradición cada viernes a las 11:00 p. m.

Miloto: resultados del sorteo del viernes 8 de mayo de 2026

Resultado del premio mayor

En esta jornada, el premio mayor fue asignado al número 0150 con la serie 253, según la información preliminar del sorteo.

El acumulado principal asciende a $2.333.333.333, convirtiéndose en uno de los premios más atractivos del plan de premios vigente.

Resultados recientes de la Lotería del Risaralda

En los últimos sorteos, la dinámica de resultados ha mostrado combinaciones variadas:

30 de abril de 2026 (Sorteo 2948): 6501 – Serie 035

6501 – Serie 035 24 de abril de 2026 (Sorteo 2947): 4857 – Serie 167

4857 – Serie 167 17 de abril de 2026 (Sorteo 2946): 4490 – Serie 030

Estos resultados sirven como referencia para los jugadores habituales que siguen patrones o verifican la trazabilidad de los sorteos.

Plan de premios del sorteo 2949

Además del premio mayor, el sorteo incluye una amplia estructura de premios secundarios que reparten millonarias sumas entre los participantes:

Premio mayor: $2.333.333.333

$2.333.333.333 Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000

$300.000.000 Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

$200.000.000 Seco Mula Millonaria: $150.000.000

$150.000.000 Seco Milagro Millonario: $80.000.000

$80.000.000 Secos Guaca de Oro: 3 premios de $60.000.000

3 premios de $60.000.000 Secos Cofre de Diamantes: 5 premios de $50.000.000

5 premios de $50.000.000 Secos Trébol de la Fortuna: 3 premios de $40.000.000

3 premios de $40.000.000 Secos de Perla: 5 premios de $35.000.000

5 premios de $35.000.000 Secos Cosecha Millonaria: 11 premios de $30.000.000

Este esquema de premios permite múltiples oportunidades de ganar en distintas categorías, no solo al ganador principal.