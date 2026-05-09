Así quedó el sorteo de la Lotería de Risaralda: resultado del viernes 8 de mayo de 2026

La Lotería del Risaralda realizó este viernes 8 de mayo de 2026 una nueva edición de su sorteo habitual, correspondiente al número 2949, jugado como es tradición cada viernes a las 11:00 p. m.
Resultado del premio mayor
En esta jornada, el premio mayor fue asignado al número 0150 con la serie 253, según la información preliminar del sorteo.
El acumulado principal asciende a $2.333.333.333, convirtiéndose en uno de los premios más atractivos del plan de premios vigente.
Resultados recientes de la Lotería del Risaralda
En los últimos sorteos, la dinámica de resultados ha mostrado combinaciones variadas:
- 30 de abril de 2026 (Sorteo 2948): 6501 – Serie 035
- 24 de abril de 2026 (Sorteo 2947): 4857 – Serie 167
- 17 de abril de 2026 (Sorteo 2946): 4490 – Serie 030
Estos resultados sirven como referencia para los jugadores habituales que siguen patrones o verifican la trazabilidad de los sorteos.
Plan de premios del sorteo 2949
Además del premio mayor, el sorteo incluye una amplia estructura de premios secundarios que reparten millonarias sumas entre los participantes:
- Premio mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: 3 premios de $60.000.000
- Secos Cofre de Diamantes: 5 premios de $50.000.000
- Secos Trébol de la Fortuna: 3 premios de $40.000.000
- Secos de Perla: 5 premios de $35.000.000
- Secos Cosecha Millonaria: 11 premios de $30.000.000
Este esquema de premios permite múltiples oportunidades de ganar en distintas categorías, no solo al ganador principal.