Ganador del último sorteo de la Lotería de Risaralda del mes: número del premio mayor del 24 de abril 2026

La Lotería del Risaralda realizó este viernes, 24 de abril de 2026, su sorteo número 2947, uno de los más esperados por los apostadores en el país. Como cada semana, el juego se llevó a cabo a las 11:00 de la noche, manteniendo la tradición que la caracteriza.

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del viernes, 24 de abril

Resultado del premio mayor

En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el:

Número: 4857

Serie 167

Un premio mayor millonario que sigue atrayendo apostadores

El premio mayor de la Lotería del Risaralda asciende a 2.333.333.333 pesos, una cifra que continúa captando la atención de miles de jugadores cada viernes. Además del premio principal, el plan de premios incluye una serie de “secos” que incrementan las oportunidades de ganar.

La bolsa principal de la Lotería del Risaralda incluye premios secundarios que amplían las opciones de ganar. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Entre los más destacados se encuentran:

“El Gordo de la Risaralda”: 300 millones de pesos

“Ángel de la Suerte”: 200 millones de pesos

“Mula Millonaria”: 150 millones de pesos

“Milagro Millonario”: 80 millones de pesos

A estos se suman múltiples premios adicionales como la “Guaca de Oro”, “Cofre de Diamantes”, “Trébol de la Fortuna”, “Perla” y “Cosecha Millonaria”, que reparten decenas de millones en diferentes categorías.

Resultados recientes: así se ha movido la suerte en abril

Los sorteos más recientes de la Lotería del Risaralda reflejan una diversidad de números ganadores, lo que mantiene alta la expectativa entre los participantes.

Estos han sido los últimos resultados:

Viernes 17 de abril de 2026 (Sorteo 2946): número 4490, serie 030

número 4490, serie 030 Viernes 10 de abril de 2026 (Sorteo 2945): número 8358, serie 130

número 8358, serie 130 Viernes 27 de marzo de 2026: número 8637, serie 213

La variedad en las cifras evidencia que no hay patrones claros, lo que refuerza el carácter aleatorio del juego y la emoción de cada sorteo semanal.