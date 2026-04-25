Ganador del último sorteo de la Lotería de Risaralda del mes: número del premio mayor del 24 de abril 2026

La Lotería del Risaralda realizó este viernes, 24 de abril de 2026, su sorteo número 2947, uno de los más esperados por los apostadores en el país. Como cada semana, el juego se llevó a cabo a las 11:00 de la noche, manteniendo la tradición que la caracteriza.
Resultado del premio mayor
En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el:
- Número: 4857
- Serie 167
Un premio mayor millonario que sigue atrayendo apostadores
El premio mayor de la Lotería del Risaralda asciende a 2.333.333.333 pesos, una cifra que continúa captando la atención de miles de jugadores cada viernes. Además del premio principal, el plan de premios incluye una serie de “secos” que incrementan las oportunidades de ganar.
Entre los más destacados se encuentran:
- “El Gordo de la Risaralda”: 300 millones de pesos
- “Ángel de la Suerte”: 200 millones de pesos
- “Mula Millonaria”: 150 millones de pesos
- “Milagro Millonario”: 80 millones de pesos
A estos se suman múltiples premios adicionales como la “Guaca de Oro”, “Cofre de Diamantes”, “Trébol de la Fortuna”, “Perla” y “Cosecha Millonaria”, que reparten decenas de millones en diferentes categorías.
Resultados recientes: así se ha movido la suerte en abril
Los sorteos más recientes de la Lotería del Risaralda reflejan una diversidad de números ganadores, lo que mantiene alta la expectativa entre los participantes.
Estos han sido los últimos resultados:
- Viernes 17 de abril de 2026 (Sorteo 2946): número 4490, serie 030
- Viernes 10 de abril de 2026 (Sorteo 2945): número 8358, serie 130
- Viernes 27 de marzo de 2026: número 8637, serie 213
La variedad en las cifras evidencia que no hay patrones claros, lo que refuerza el carácter aleatorio del juego y la emoción de cada sorteo semanal.