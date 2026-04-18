Resultado de la Lotería de Risaralda, sorteo del 17 de abril de 2026

La Lotería de Risaralda realizó este viernes, 17 de abril de 2026, uno de sus sorteos más esperados, con un premio mayor de 2.333 millones de pesos. El sorteo número 2946 se jugó, como es habitual, a las 11:00 de la noche, manteniendo la expectativa entre miles de apostadores en todo el país.

Número ganador del sorteo 2946

En esta edición, el número ganador del premio mayor fue el número 4490 con la serie 030, resultado que definió al nuevo millonario de la jornada.

Como cada semana, el sorteo se llevó a cabo bajo supervisión oficial, garantizando transparencia en la elección de las cifras.

Resultados recientes de la Lotería de Risaralda

Los resultados de semanas anteriores reflejan la dinámica cambiante de este juego de azar. En los últimos sorteos, las cifras ganadoras fueron:

Viernes 10 de abril de 2026 (Sorteo 2945): número 8358, serie 130

Viernes 27 de marzo de 2026: número 8637, serie 213

Viernes 20 de marzo de 2026: número 7015, serie 281

Miles siguieron el sorteo con expectativa por el premio mayor. Foto: Getty Images / Lotería de Risaralda

Así se distribuyen los premios millonarios

Además del premio mayor de 2.333.333.333 pesos, el plan de premios incluye múltiples opciones que reparten importantes sumas de dinero entre los ganadores:

Premio Mayor: 2.333.333.333 pesos

Seco “El Gordo de la Risaralda”: 300.000.000 pesos

Seco “Ángel de la Suerte”: 200.000.000 pesos

Seco “Mula Millonaria”: 150.000.000 pesos

Seco “Milagro Millonario”: 80.000.000 pesos

Secos “Guaca de Oro”: 60.000.000 pesos (3 premios)

Secos “Cofre de Diamantes”: 50.000.000 pesos (5 premios)

Secos “Trébol de la Fortuna”: 40.000.000 pesos (3 premios)

Secos “De Perla”: 35.000.000 pesos (5 premios)

Secos “Cosecha Millonaria”: 30.000.000 pesos (11 premios)

Este amplio portafolio de premios permite que más jugadores tengan la posibilidad de resultar favorecidos en cada sorteo.