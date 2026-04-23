Lotería Chontico Día y Noche: resultados de los sorteos de este jueves, 23 de abril de 2026

Con su dinámica ya conocida, el Chontico volvió a mover la emoción este jueves 23 de abril de 2026 con su formato de dos sorteos en un solo día, una fórmula que mantiene a sus seguidores enganchados de principio a fin.

La jornada arrancó en la tarde, alrededor de la 1:00 p. m., ideal para quienes prefieren probar suerte desde temprano. Más adelante, en la noche, llegó el cierre con el segundo sorteo a las 8:00 p. m., completando así el ciclo del día.

Esa doble jugada (una diurna y otra nocturna) sigue siendo el gancho principal del juego, manteniendo a los participantes atentos durante toda la jornada, pendientes de cada resultado y con la expectativa puesta en cada turno.

El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Resultado Chontico Día – jueves 23 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 4370 - 6

Tres últimos: 370

Dos últimos: 70

Cifra completa: 4370

Quinta: 6

Resultado Chontico Noche – jueves 23 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

22 de abril de 2026 - 0402. La Quinta: 4

21 de abril de 2026 - 8549. La Quinta: 9

20 de abril de 2026 - 4299. La Quinta: 1

Chontico Noche