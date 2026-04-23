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Lotería Chontico Día y Noche: resultados de los sorteos de este jueves, 23 de abril de 2026

Los resultados se deben consultar a través de canales oficiales.

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Redacción Loterías
23 de abril de 2026 a las 2:41 p. m.
Resultados del Chontico Día y Noche
Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Con su dinámica ya conocida, el Chontico volvió a mover la emoción este jueves 23 de abril de 2026 con su formato de dos sorteos en un solo día, una fórmula que mantiene a sus seguidores enganchados de principio a fin.

La jornada arrancó en la tarde, alrededor de la 1:00 p. m., ideal para quienes prefieren probar suerte desde temprano. Más adelante, en la noche, llegó el cierre con el segundo sorteo a las 8:00 p. m., completando así el ciclo del día.

Esa doble jugada (una diurna y otra nocturna) sigue siendo el gancho principal del juego, manteniendo a los participantes atentos durante toda la jornada, pendientes de cada resultado y con la expectativa puesta en cada turno.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Resultado Chontico Día – jueves 23 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 4370 - 6

  • Tres últimos: 370
  • Dos últimos: 70
  • Cifra completa: 4370
  • Quinta: 6
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Resultado Chontico Noche – jueves 23 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Quinta: pendiente
YouTube video wijL-ht4IOU thumbnail

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

  • 22 de abril de 2026 - 0402. La Quinta: 4
  • 21 de abril de 2026 - 8549. La Quinta: 9
  • 20 de abril de 2026 - 4299. La Quinta: 1

Chontico Noche

  • 22 de abril de 2026 - 8749. La Quinta: 6
  • 21 de abril de 2026 - 0035. La Quinta: 6
  • 20 de abril de 2026 - 5654. La Quinta: 9