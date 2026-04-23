Lotería Chontico Día y Noche: resultados de los sorteos de este jueves, 23 de abril de 2026

Con su dinámica ya conocida, el Chontico volvió a mover la emoción este jueves 23 de abril de 2026 con su formato de dos sorteos en un solo día, una fórmula que mantiene a sus seguidores enganchados de principio a fin.
La jornada arrancó en la tarde, alrededor de la 1:00 p. m., ideal para quienes prefieren probar suerte desde temprano. Más adelante, en la noche, llegó el cierre con el segundo sorteo a las 8:00 p. m., completando así el ciclo del día.
Esa doble jugada (una diurna y otra nocturna) sigue siendo el gancho principal del juego, manteniendo a los participantes atentos durante toda la jornada, pendientes de cada resultado y con la expectativa puesta en cada turno.
Resultado Chontico Día – jueves 23 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 4370 - 6
- Tres últimos: 370
- Dos últimos: 70
- Cifra completa: 4370
- Quinta: 6
Resultado Chontico Noche – jueves 23 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 22 de abril de 2026 - 0402. La Quinta: 4
- 21 de abril de 2026 - 8549. La Quinta: 9
- 20 de abril de 2026 - 4299. La Quinta: 1
Chontico Noche
- 22 de abril de 2026 - 8749. La Quinta: 6
- 21 de abril de 2026 - 0035. La Quinta: 6
- 20 de abril de 2026 - 5654. La Quinta: 9