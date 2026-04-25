¿Tuvo suerte? Resultados de la lotería Chontico Día de este sábado, 25 de abril

Este sábado, 25 de abril, la lotería Chontico Día realizó su habitual sorteo de la 1 de la tarde. La dinámica ya es conocida por los seguidores que esperan la jugada diaria.

El Chontico también realiza un sorteo en las noches, a las 8:00 p. m., para finalizar la jornada. Los interesados en conocer los números pueden ver la transmisión en vivo en el canal de YouTube de la lotería.

Números ganadores de loterías hoy, 25 de abril, en Colombia: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Resultado de Chontico Día del sábado 25 de abril

Premio mayor: 6322 - 3

Tres últimos: 322

Dos últimos: 22

Cifra completa: 6322

Quinta: 3

Los resultados más recientes de la Lotería del Chontico Día son los siguientes:

24 de abril de 2026 - 0661 - La Quinta: 6

23 de abril de 2026 - 4370 - La Quinta: 6

22 de abril de 2026 - 0402 - La Quinta: 4

21 de abril de 2026 - 8549 - La Quinta: 9

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del viernes, 24 de abril

A las 8:00 p. m. se realizará el segundo sorteo del día. Para conocer los resultados, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene cifras del 0 al 9. Los premios de los ganadores serán otorgados dependiendo del billete que compraron y del número de aciertos.