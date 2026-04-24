¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del viernes, 24 de abril

El Chontico no falla. Este viernes 24 de abril de 2026 volvió a cumplir: dos sorteos en un mismo día, uno para la tarde y otro para cerrar la noche, una dinámica que tiene bien entrenados a sus seguidores.

Resultados oficiales de loterías hoy 24 de abril en Colombia: El Dorado, Paisita y Caribeña

La primera jugada arrancó alrededor de la 1:00 p. m., justo a tiempo para quienes no quieren esperar hasta el final del día para saber si la suerte los acompañó.

Luego, cuando ya caía la noche, llegó el turno del segundo sorteo a las 8:00 p. m., poniendo el punto final a una jornada que, como siempre, tuvo a más de uno con los nervios a flor de piel.

Y es que esa doble jugada —una diurna, otra nocturna— sigue siendo el gran atractivo del Chontico.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Resultado de Chontico Día – viernes 24 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 0661 - 6

Tres últimos: 661

Dos últimos: 61

Cifra completa: 0661

Quinta: 5

Resultado de Chontico Noche – viernes 24 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

23 de abril de 2026 - 4370. La Quinta: 6

22 de abril de 2026 - 0402. La Quinta: 4

21 de abril de 2026 - 8549. La Quinta: 9

Chontico Noche