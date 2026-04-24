¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del viernes, 24 de abril

El Chontico no falla. Este viernes 24 de abril de 2026 volvió a cumplir: dos sorteos en un mismo día, uno para la tarde y otro para cerrar la noche, una dinámica que tiene bien entrenados a sus seguidores.
La primera jugada arrancó alrededor de la 1:00 p. m., justo a tiempo para quienes no quieren esperar hasta el final del día para saber si la suerte los acompañó.
Luego, cuando ya caía la noche, llegó el turno del segundo sorteo a las 8:00 p. m., poniendo el punto final a una jornada que, como siempre, tuvo a más de uno con los nervios a flor de piel.
Y es que esa doble jugada —una diurna, otra nocturna— sigue siendo el gran atractivo del Chontico.
Resultado de Chontico Día – viernes 24 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 0661 - 6
- Tres últimos: 661
- Dos últimos: 61
- Cifra completa: 0661
- Quinta: 5
Resultado de Chontico Noche – viernes 24 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 23 de abril de 2026 - 4370. La Quinta: 6
- 22 de abril de 2026 - 0402. La Quinta: 4
- 21 de abril de 2026 - 8549. La Quinta: 9
Chontico Noche
- 23 de abril de 2026 - 1070. La Quinta: 8
- 22 de abril de 2026 - 8749. La Quinta: 6
- 21 de abril de 2026 - 0035. La Quinta: 6