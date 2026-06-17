Ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de hoy miércoles, 17 de junio

Este 17 de junio se llevaron a cabo nuevos sorteos de algunas de las loterías y chances más reconocidos de Colombia. Miles de jugadores permanecieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, con la esperanza de que los números seleccionados coincidieran con las combinaciones ganadoras de la jornada.

Como sucede habitualmente, estas modalidades de juego despertaron gran expectativa entre los apostadores, quienes siguieron de cerca cada sorteo para verificar sus resultados. Los chances continúan siendo una de las opciones de azar más populares en el país, reuniendo diariamente a participantes que buscan probar suerte y aspirar a importantes premios.

Resultados de los sorteos del 17 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8450

La Quinta: 8

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 9109

La Quinta: 1

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance sigue siendo una de las modalidades de juego más populares en Colombia, especialmente en aquellas regiones donde las apuestas forman parte de una tradición arraigada.

Aunque no todos los participantes logran obtener un premio, cada sorteo representa una nueva oportunidad para intentar alcanzar alguno de los incentivos económicos que ofrecen estos juegos de azar.