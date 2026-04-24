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Resultados oficiales de loterías hoy 24 de abril en Colombia: El Dorado, Paisita y Caribeña

A lo largo de la jornada, estas loterías ofrecen varias oportunidades para participar.

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Redacción Loterías
24 de abril de 2026 a las 11:19 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 24 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 24 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este viernes 24 de abril, los sorteos de lotería en Colombia vuelven a concentrar la atención de miles de jugadores que, con expectativa, siguen cada resultado en busca de un golpe de suerte. Juegos tradicionales como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se mantienen entre los más populares del país.

A lo largo de la jornada, estas loterías ofrecen varias oportunidades para participar. Desde las primeras horas del día, El Dorado abre la programación con su sorteo matutino, seguido de una segunda emisión en la tarde, lo que lo convierte en uno de los juegos más activos.

Por su parte, El Paisita conserva un fuerte arraigo entre los jugadores, especialmente por su presencia constante y la confianza que ha construido con el paso del tiempo.

La Caribeña, en tanto, continúa destacándose por su ritmo constante de sorteos, tanto en el día como en la noche.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4833.
  • La Quinta: 2.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente