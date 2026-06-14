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Resultados de El Dorado y La Caribeña: estos fueron los números ganadores de este domingo 14 de junio

Miles de colombianos revisan sus tiquetes tras conocerse los resultados de dos de los sorteos más populares del país.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

14 de junio de 2026 a las 9:45 p. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado del miércoles 27 de mayo.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado del miércoles 27 de mayo. Foto: Montaje SEMANA

La suerte volvió a sonreírles a varios apostadores este domingo 14 de junio con los sorteos de El Dorado y La Caribeña Día, que entregaron nuevos premios en diferentes regiones del país.

En esta oportunidad, el número ganador de La Caribeña Día está por confirmarse, el resultado que dejó a cientos de jugadores pendientes de verificar si lograron acertar el número completo o alguna de las cifras premiadas.

Por su parte, el sorteo de El Dorado favoreció al número 1506-3, una combinación que desde ya genera expectativa entre quienes participaron en este popular juego de azar.

¿Cómo puede reclamar los premios?

Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado y acercarse a los puntos autorizados para realizar el proceso de reclamación. Dependiendo del monto obtenido, podrían requerirse documentos adicionales para validar la identidad del ganador y efectuar el pago correspondiente.

La suerte sigue rodando en Colombia

Quienes no resultaron favorecidos en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad en los próximos sorteos. Estos juegos de azar continúan siendo una de las opciones preferidas por miles de colombianos que diariamente prueban suerte con la esperanza de llevarse un premio que les cambie la vida.

Resultados de este sábado 14 de junio:

La Caribeña Día:

  • Número ganador: 9094
  • Dos últimas cifras: 94
  • Tres últimas cifras: 094
  • La quinta: 8
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La Caribeña Noche:

  • Número ganador: 3283
  • Dos últimas cifras: 83
  • Tres últimas cifras: 283
  • La quinta: 6
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El Dorado:

  • Número ganador: 7467
  • Dos últimas cifras: 67
  • Tres últimas cifras: 467
  • La quinta: 1
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Revise cuidadosamente su tiquete, ya que algunas modalidades también entregan premios por aproximaciones o coincidencias parciales en las cifras ganadoras.

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