Resultados de El Dorado y La Caribeña: estos fueron los números ganadores de este domingo 14 de junio

La suerte volvió a sonreírles a varios apostadores este domingo 14 de junio con los sorteos de El Dorado y La Caribeña Día, que entregaron nuevos premios en diferentes regiones del país.

En esta oportunidad, el número ganador de La Caribeña Día está por confirmarse, el resultado que dejó a cientos de jugadores pendientes de verificar si lograron acertar el número completo o alguna de las cifras premiadas.

Por su parte, el sorteo de El Dorado favoreció al número 1506-3, una combinación que desde ya genera expectativa entre quienes participaron en este popular juego de azar.

¿Cómo puede reclamar los premios?

Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado y acercarse a los puntos autorizados para realizar el proceso de reclamación. Dependiendo del monto obtenido, podrían requerirse documentos adicionales para validar la identidad del ganador y efectuar el pago correspondiente.

La suerte sigue rodando en Colombia

Quienes no resultaron favorecidos en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad en los próximos sorteos. Estos juegos de azar continúan siendo una de las opciones preferidas por miles de colombianos que diariamente prueban suerte con la esperanza de llevarse un premio que les cambie la vida.

Resultados de este sábado 14 de junio:

La Caribeña Día:

Número ganador: 9094

Dos últimas cifras: 94

Tres últimas cifras: 094

La quinta: 8

La Caribeña Noche:

Número ganador: 3283

Dos últimas cifras: 83

Tres últimas cifras: 283

La quinta: 6

El Dorado:

Número ganador: 7467

Dos últimas cifras: 67

Tres últimas cifras: 467

La quinta: 1

Revise cuidadosamente su tiquete, ya que algunas modalidades también entregan premios por aproximaciones o coincidencias parciales en las cifras ganadoras.