Números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche: resultados de este lunes, 15 de junio de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos este lunes, 15 de junio de 2026, a una nueva edición de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos más populares del país. Como ocurre en cada jornada, los apostadores esperaban conocer la combinación que podría convertirlos en los nuevos ganadores del premio mayor.

La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este domingo 14 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo, la organización dio a conocer los resultados oficiales. El número favorecido fue el 0908, cifra que se llevó el premio principal y que se convirtió en la gran protagonista de la jornada.

Además del resultado principal, se anunció el número correspondiente a La Quinta, la balota adicional que acompaña el sorteo y que suele despertar gran expectativa entre los participantes. Para esta ocasión, la cifra ganadora fue el 8.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 15 de junio de 2026

Premio mayor: 0908 - 8

Tres últimas cifras: 908.

Dos últimas cifras: 08.

Número completo: 0908.

Última cifra: 8.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 15 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes 16 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

14 de junio de 2026 - 1337. La Quinta: 6.

La Quinta: 13 de junio de 2026 - 8320. La Quinta: 8.

La Quinta: 12 de junio de 2026 - 2034. La Quinta: 3.

Chontico Noche