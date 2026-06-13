Resultados lotería Chontico Día y Noche del sábado, 13 de junio de 2026

La expectativa volvió a sentirse entre los seguidores de los juegos de azar este sábado 13 de junio de 2026, cuando se realizó una nueva edición de la Lotería Chontico Día y Noche. Como es habitual, miles de colombianos estuvieron pendientes del sorteo con la esperanza de que la suerte estuviera de su lado.

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Una vez finalizada la jornada, la entidad encargada confirmó los resultados oficiales. El número ganador del premio mayor fue el 8320, combinación que acaparó la atención de los participantes y que terminó convirtiéndose en la más importante del día.

Junto al resultado principal, también se reveló la cifra correspondiente a La Quinta, una balota adicional que forma parte del sorteo y que genera interés entre los apostadores. En esta oportunidad, el número favorecido fue el 8.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 13 de junio de 2026

Premio mayor: 8320 - 8

Tres últimas cifras: 320.

Dos últimas cifras: 20.

Número completo: 8320.

Última cifra: 8.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 13 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el domingo 14 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

12 de junio de 2026 - 2034. La Quinta: 3.

La Quinta: 11 de junio de 2026 - 8746. La Quinta: 5.

La Quinta: 10 de junio de 2026 - 4306. La Quinta: 1.

Chontico Noche