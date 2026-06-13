Loterías de Medellín, Santander y Risaralda dejaron nuevos millonarios: estos fueron los números ganadores

Las loterías de Medellín, Santander y Risaralda pusieron en juego millonarios premios mayores que mantienen viva la ilusión de quienes semana tras semana buscan cambiar su vida con un solo billete.

La Lotería de Medellín, una de las más tradicionales del país, volvió a captar la atención de miles de jugadores gracias a su atractivo premio mayor. El sorteo, que se realiza semanalmente, es uno de los más esperados por los apostadores debido al valor de sus premios y a la amplia trayectoria que tiene en Colombia.

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Por su parte, la Lotería de Santander también realizó una nueva edición de su sorteo, consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes participan en juegos de azar legales. Cada semana, miles de personas siguen en vivo la transmisión con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.

La jornada también incluyó el sorteo de la Lotería del Risaralda, que continúa entregando importantes premios y fortaleciendo la tradición lotera en el Eje Cafetero. El juego se ha convertido en una alternativa popular entre quienes buscan tentar a la suerte mientras apoyan recursos destinados al sector salud.

Resultados de las loterías

Lotería de Medellín: 7863 serie: 372

serie: Lotería de Santander: 0188 serie: 200

serie: Lotería del Risaralda: 8165 serie: 067

Las personas que resultaron favorecidas deberán verificar la autenticidad de sus billetes y adelantar el proceso de reclamación a través de los canales oficiales de cada lotería. Las entidades recuerdan que los premios están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la ley colombiana.

Mientras algunos celebran haber acertado los números de la fortuna, miles de apostadores ya comienzan a preparar sus próximas jugadas, convencidos de que la suerte podría tocar a su puerta en el siguiente sorteo.