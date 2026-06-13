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Resultados de El Dorado y La Caribeña Día: estos fueron los números ganadores de este sábado 13 de junio

Miles de colombianos revisan sus tiquetes tras conocerse los resultados de dos de los sorteos más populares del país.

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María Fernanda Orjuela Espitia

13 de junio de 2026 a las 1:18 p. m.
Lo que debe saber de las loterías hoy 13 de junio.
Lo que debe saber de las loterías hoy 13 de junio. Foto: Getty Images

La suerte volvió a sonreírles a varios apostadores este sábado 13 de junio con los sorteos de El Dorado y La Caribeña Día, que entregaron nuevos premios en diferentes regiones del país.

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En esta oportunidad, el número ganador de La Caribeña Día está por confirmarse, el resultado que dejó a cientos de jugadores pendientes de verificar si lograron acertar el número completo o alguna de las cifras premiadas.

Por su parte, el sorteo de El Dorado favoreció al número 1506-3, una combinación que desde ya genera expectativa entre quienes participaron en este popular juego de azar.

¿Cómo puede reclamar los premios?

Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado y acercarse a los puntos autorizados para realizar el proceso de reclamación. Dependiendo del monto obtenido, podrían requerirse documentos adicionales para validar la identidad del ganador y efectuar el pago correspondiente.

La suerte sigue rodando en Colombia

Quienes no resultaron favorecidos en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad en los próximos sorteos. Estos juegos de azar continúan siendo una de las opciones preferidas por miles de colombianos que diariamente prueban suerte con la esperanza de llevarse un premio que les cambie la vida.

Resultados de este sábado 13 de junio:

La Caribeña Día:

  • Número ganador: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • La quinta: pendiente
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El Dorado:

  • Número ganador: 1506
  • Dos últimas cifras: 06
  • Tres últimas cifras: 506
  • La quinta: 3
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Revise cuidadosamente su tiquete, ya que algunas modalidades también entregan premios por aproximaciones o coincidencias parciales en las cifras ganadoras.