La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este domingo 14 de junio de 2026

Este domingo 14 de junio de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6559 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 7465, mientras que la quinta balota fue el 5.

Así quedó el Super Astro Luna: resultados del sorteo de este jueves 11 de junio

Resultados del sorteo 6559 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7465

Quinta balota: 9

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6560 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: por definirse

Quinta balota: por definirse

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita. Foto: Captura La Red Gana

La Antioqueñita Día

Sorteo del 11 de junio de 2026: 7699 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 10 de junio de 2026: 4187 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 9 de junio de 2026: 2809 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 11 de junio de 2026: 4511 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 10 de junio de 2026: 4510 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 9 de junio de 2026: 8910 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este sábado, 13 de junio de 2026, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en t