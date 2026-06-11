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Así quedó el Super Astro Luna: resultados del sorteo de este jueves 11 de junio

Este juego de azar permite apuestas de lunes a sábado.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

11 de junio de 2026 a las 10:53 p. m.
Super Astro Luna.
Super Astro Luna. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche del jueves 11 de junio, se llevó a cabo el sorteo 8148 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

Super Astro Luna - 6 de abril de 2026.
Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 10 de junio de 2026

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2205, con el signo Virgo.

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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 10 de junio de 2026: número 0904 con el signo Acuario
  • Sorteo del 9 de junio de 2026: número 6173 con el signo Sagitario
  • Sorteo del 8 de junio de 2026: número 6602 con el signo Cáncer

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 12 de junio de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Súper Astro Luna - lunes 23 de marzo de 2026.
Super Astro Luna Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.