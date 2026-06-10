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Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 10 de junio de 2026

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de junio de 2026 a las 10:52 p. m.
Super Astro Luna del 10 de junio de 2026.
Super Astro Luna del 10 de junio de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

En la noche del miércoles 10 de junio se realizó el sorteo número 8147 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Resultado lotería Antioqueñita del sábado 30 de agosto de 2025.
Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 10 de junio de 2026

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 0904 bajo el signo Acuario.

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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 9 de junio de 2026: número 6173 con el signo Sagitario
  • Sorteo del 8 de junio de 2026: número 6602 con el signo Cáncer
  • Sorteo del 7 de junio de 2026: número 1879 con el signo Cáncer

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 11 de junio de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Súper Astro Luna - lunes 23 de marzo de 2026.
Super Astro Luna Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.