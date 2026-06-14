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Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este domingo, 14 de junio de 2026

Esta lotería ofrece dos oportunidades diarias para ganar millonarios premios.

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Redacción Loterías
14 de junio de 2026 a las 1:42 p. m.
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Miles de apostadores estuvieron atentos este domingo 14 de junio de 2026 a una nueva jornada de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos que más expectativa genera entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales
La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este domingo 14 de junio de 2026

Tras llevarse a cabo el sorteo, la organización encargada dio a conocer los resultados oficiales. El número que se quedó con el premio mayor fue el 1337, convirtiéndose en la combinación más buscada y comentada por los participantes durante la jornada.

Además del resultado principal, también se anunció el número de La Quinta, una balota complementaria que suele despertar interés entre quienes siguen de cerca cada edición del juego. Para esta ocasión, la cifra favorecida fue el 6.

La edición nocturna cerró la jornada con gran expectativa.
Lotería chontico: resultados Foto: Getty Images / Chontico

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 14 de junio de 2026

Premio mayor: 1337 - 6

  • Tres últimas cifras: 337.
  • Dos últimas cifras: 37.
  • Número completo: 1337.
  • Última cifra: 6.
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Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 14 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el lunes 15 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 13 de junio de 2026 - 8320. La Quinta: 8.
  • 12 de junio de 2026 - 2034. La Quinta: 3.
  • 11 de junio de 2026 - 8746. La Quinta: 5.

Chontico Noche

  • 13 de junio de 2026 - 1317. La Quinta: 9.
  • 12 de junio de 2026 - 5658. La Quinta: 6.
  • 11 de junio de 2026 - 6091. La Quinta: 8.