El Sinuano reveló sus números ganadores: así quedaron los sorteos día y noche del 14 de junio

Miles de apostadores en Colombia permanecen atentos este domingo 14 de junio a los resultados de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de los sorteos de chance más populares del país y que diariamente despiertan la expectativa de quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Como es habitual, durante la jornada se llevarán a cabo las dos ediciones del juego, cuyos resultados podrán ser consultados una vez finalicen los respectivos sorteos.

Resultados de El Sinuano del 14 de junio de 2026

El Sinuano Día

Premio mayor: 8348.

La Quinta: 5.

El Sinuano Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Sinuano se ha consolidado como una de las modalidades de chance más seguidas por los colombianos gracias a la frecuencia de sus sorteos y a las diferentes opciones de apuesta que ofrece a sus participantes.

Cada día, miles de jugadores esperan conocer los números favorecidos con la esperanza de obtener alguno de los premios disponibles. Por ello, los resultados de las jornadas Día y Noche suelen generar gran interés entre quienes siguen de cerca este tradicional juego de azar.

Con la realización de los sorteos de este domingo, El Sinuano completará una nueva jornada de juego y volverá a convocar a sus participantes en las próximas ediciones, manteniendo viva la ilusión de quienes esperan que la suerte esté de su lado.