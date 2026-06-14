Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 13 de junio de 2026

En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.

Este es el número ganador de la Lotería de Boyacá de este sábado, 13 de junio

El sábado 13 de junio de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo de este día, que dejó definido al afortunado número ganador.

En esta ocasión, la Lotería del Cauca entregó su premio mayor, estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 0496, correspondiente a la serie 158.

Ya se conoce el número ganador del sorteo 2607 jugado este sábado 19 de abril. Foto: Lotería del Cauca / Getty Images

Lotería del Cauca: resultado del sorteo del 13 de junio

Premio mayor de $ 8.000 millones

Número 2293 de la serie 178

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 6 de junio de 2026: número 4961 de la serie 186.

Sorteo del 30 de mayo de 2026: número 3873 de la serie 155.

Sorteo del 23 de mayo de 2026: número 8315 de la serie 202.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?