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Este es el número ganador del Super Astro Luna de este domingo, 14 de junio

Así fue el sorteo número 8151.

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Redacción Loterías
14 de junio de 2026 a las 8:36 p. m.
Super Astro Luna juega todos los días en horas de la noche.
Super Astro Luna juega todos los días en horas de la noche. Foto: Getty Images

La noche de este domingo, 14 de junio, inició con el sorteo de la lotería Super Astro Luna, una de las favoritas entre los amantes de los juegos de azar, debido a las altas sumas de dinero que puede llegar a entregar.

Como de costumbre, las balotas rodaron sobre las 8:30 p. m. y rápidamente se dio a conocer que el número ganador es el 0184, del signo Cáncer.

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Número ganador: 0184- Cáncer

  • Últimas tres: 184
  • Últimas dos: 84
  • Signo: Cáncer

Super Astro Luna entrega 42.000 veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, 1.000 veces lo apostado con las tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado con dos cifras y el signo.

Si desea más información sobre el sorteo y sus ganadores, la lotería recomienda acceder directamente a su página web oficial, en donde aparece la opción “resultados”; ahí deberá dar clic en “ganadores” y aparecerá toda la información de los juegos más recientes.