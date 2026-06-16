Se jugó la lotería del Tolima: estos fueron los números ganadores el martes 16 de junio de 2026

Este martes, 16 de junio de 2026, varios jugadores y participantes estuvieron esperando en horas de la noche para conocer los números ganadores de la lotería de Tolima, en donde se ofreció un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan de premios.

A vísperas del Mundial de Fútbol, la Lotería del Tolima presentó los números ganadores del martes 9 de junio de 2026

La edición se llevó a cabo luego de que en Colombia finalizara el puente festivo por la conmemoración del Corazón Sagrado de Jesús.

Para el billete semanal, la Lotería del Tolima se inspira en la gastronomía, cultura e identidad que forman parte de la región, en donde están alimentos típicos como el tamal tolimense, la lechona y la achira.

“En nuestra tierra, las tradiciones se celebran en grande, y esta semana la suerte también tiene sabor tolimense”, menciona la lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 16 de junio de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 16 de junio de 2026 fue el número 6724 de la serie 275.

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima será el lunes 22 de junio.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

9 de junio de 2026: Número 3299 de la serie 198.

de la serie 1 de junio de 2026: Número 3313 de la serie 104.

de la serie 25 de mayo de 2026: Número 8252 de la serie 034.

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones:

Pago de aproximaciones: se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería.

se pueden cobrar con el lotero de confianza o en la agencia distribuidora de la lotería. Premios menores a $ 5 millones: diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula.

diligenciar datos al respaldo del billete y anexar copia de la cédula. Premios superiores a $ 5 millones: adicionalmente al billete o fracción y a la copia de la cédula de ciudadanía, debe ser diligenciado el formato de identificación de ganadores y el formato de verificación de datos. En caso de reclamar el premio por medio de la Lotería del Tolima, se debe anexar el RUT y cuenta bancaria de la persona que reclama el premio.

El tiempo para reclamar el premio de la lotería tiene fecha de vencimiento de un año.