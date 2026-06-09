Este martes 9 de junio, la Lotería del Tolima realizó su sorteo semanal, en el que miles de participantes esperaron la noche para conocer si fueron los afortunados ganadores. Se ofreció un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan de premios.

Cómo cayó el premio mayor de la Lotería del Tolima 1 de junio de 2026

La edición se llevó a cabo luego de que en Colombia finalizara el puente festivo por la celebración religiosa de Corpus Christi.

Para el billete semanal, la Lotería del Tolima aprovechó que esta semana comienza uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Es por eso que esta semana el diseño del billete muestra el apoyo del departamento a la Selección Colombia, la cual participará en el torneo en el grupo K, donde se enfrentará a Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.

“La Lotería del Tolima se viste con los colores que nos unen para traerte un plan de premios espectacular. ¡No te quedes fuera de la cancha!”, menciona la entidad en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 9 de junio de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 9 de junio de 2026 fue el número 3299 de la serie 198.

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima será el martes 16 de junio de 2026, ya que este fin de semana es puente festivo en el país.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

1 de junio de 2026: Número 3313 de la serie 104.

de la serie 25 de mayo de 2026: Número 8252 de la serie 034.

de la serie 19 de mayo de 2026: Número 2111 de la serie 177.

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones: