Cómo cayó el premio mayor de la Lotería del Tolima 1 de junio de 2026

En la noche de este lunes, 1 de junio de 2026, miles de ciudadanos estuvieron al tanto del tan esperado sorteo semanal de la Lotería del Tolima, considerado uno de los favoritos por los participantes, al ofrecer un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 13.400 millones en plan de premios.

Se jugó la lotería del Tolima: estos fueron los números ganadores el lunes 25 de mayo de 2026

Durante la primera edición del mes de junio, la lotería busca celebrar la época de fiestas en el departamento, específicamente la tradición de la Cuadra Sanjanuera 2026, un concurso comunitario típico del Tolima que se realiza en el marco del Festival Folclórico Colombiano.

“En junio, el Tolima se viste de fiesta y la Lotería del Tolima se une al parrando con el billete más fiestero del año. Este 1 de junio tú puedes ser el próximo afortunado”, mencionó la lotería en sus redes sociales.

Resultados de la Lotería del Tolima el 1 de junio de 2026

El resultado ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima para el 1 de junio de 2026 fue el número 3313 de la serie 104.

El próximo sorteo de la Lotería del Tolima será el martes 9 de junio de 2026, ya que este fin de semana es puente festivo en el país.

Últimos resultados de la Lotería del Tolima

25 de mayo de 2026: Número 8252 de la serie 034.

19 de mayo de 2026: Número 2111 de la serie 177.

de la serie 11 de mayo de 2026: Número 4342 de la serie 268.

¿Cómo adquirir el premio de la lotería si gana?

En el caso de ser uno de los ganadores, se debe presentar el billete o fracción (físico o virtual) en la Lotería del Tolima o a alguna agencia distribuidora indicada en el mismo, aunque se debe tener en cuenta las siguientes precisiones: