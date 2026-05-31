¿Día de suerte? Conozca los resultados de la Lotería de Boyacá de este sábado 30 de mayo

La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados. Este 30 de mayo, el premio mayor alcanzó los 15.000 millones de pesos, uno de los más grandes del país.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra a los ganadores de las loterías del sábado 30 de mayo

El sorteo, que es uno de los más tradicionales, se realiza en vivo a las 10:40 p. m. y se puede ver en Canal Trece o en plataformas virtuales como YouTube. Para ganar, los participantes deben revisar que el billete cumpla con los números y la serie ganadora.

Resultado del sorteo del 30 de mayo de 2026

El número ganador del premio mayor del sorteo 4626 fue:

Número: 2106

Serie: 084

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

En caso de que no conozca los últimos resultados del sorteo, estos fueron los números ganadores de los tres sábados pasados:

Sábado 23 de mayo de 2026: 0414– Serie 281

Sábado 16 de mayo de 2026: 0018 – Serie 419

Sábado 9 de mayo de 2026: 8943 – Serie 304

¿Le sonrió la suerte? Resultados del Sinuano Día y Noche de este sábado, 30 de mayo de 2026

Premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de 15.000 millones de pesos, existen diferentes categorías que pueden obtener los participantes: