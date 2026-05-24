¿Es el gran ganador?: Número del premio mayor de la Lotería de Boyacá

La noche de este 23 de mayo, al ser sábado, tenía programada una nueva edición del sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las favoritas entre los amantes de los juegos de azar debido a las altas sumas que se pueden llegar a ganar.

Las balotas iniciaron a volar como de costumbre sobre las 10:40 de la noche y luego de un rato se dio a conocer que el gran ganador de la noche es el boleto con el número 0414 de la serie 281.

Sin embargo, si no atinó al premio mayor, la Lotería de Boyacá ofrece otras formas de ganar, las cuales son las siguientes:

Premio Valor Premio Fortuna $1.000 Millones Premio Alegría $400 Millones Premio Ilusión $300 Millones Premio Esperanza $100 Millones Premios Berraquera $50 Millones Premios Optimismo $20 Millones Premios Valentía $10 Millones

Para verificar si ganó alguno de estos premios, la lotería recomienda visitar directamente sus canales oficiales. En su página web puede ingresar a la sección “Resultados”.

Ahí deberá diligenciar un formulario donde se indica el número de billete, la serie, el sorteo y la fecha; después debe dar clic en consultar y la página se actualizará indicando si es uno de los afortunados ganadores.

Ganadores anteriores