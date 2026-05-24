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¿Es el gran ganador?: Número del premio mayor de la Lotería de Boyacá

Así fue el sorteo número 4625.

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Redacción Loterías
24 de mayo de 2026 a las 5:59 a. m.
El sorteo del sábado 23 de mayo de 2026 dejó definido el premio mayor de la Lotería de Boyacá.
El sorteo del sábado 23 de mayo de 2026 dejó definido el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

La noche de este 23 de mayo, al ser sábado, tenía programada una nueva edición del sorteo de la Lotería de Boyacá, una de las favoritas entre los amantes de los juegos de azar debido a las altas sumas que se pueden llegar a ganar.

Las balotas iniciaron a volar como de costumbre sobre las 10:40 de la noche y luego de un rato se dio a conocer que el gran ganador de la noche es el boleto con el número 0414 de la serie 281.

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Sin embargo, si no atinó al premio mayor, la Lotería de Boyacá ofrece otras formas de ganar, las cuales son las siguientes:

Premio Valor
Premio Fortuna $1.000 Millones
Premio Alegría $400 Millones
Premio Ilusión $300 Millones
Premio Esperanza $100 Millones
Premios Berraquera $50 Millones
Premios Optimismo $20 Millones
Premios Valentía $10 Millones

Para verificar si ganó alguno de estos premios, la lotería recomienda visitar directamente sus canales oficiales. En su página web puede ingresar a la sección “Resultados”.

Ahí deberá diligenciar un formulario donde se indica el número de billete, la serie, el sorteo y la fecha; después debe dar clic en consultar y la página se actualizará indicando si es uno de los afortunados ganadores.

Ganadores anteriores

  • Sábado 16 de mayo de 2026: 0018 – Serie 419
  • Sábado 16 de mayo de 2026: 8943 – Serie 304
  • Sábado 02 de mayo de 2026: 3370 – Serie 275
  • Sábado 25 de abril de 2026: 9894 – Serie 071
  • Sábado 18 de abril de 2026: 3207 – Serie 067