Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 4 de julio 2026

Este sábado, 4 de julio 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, en el que un afortunado apostador logró quedarse con el premio mayor, cuyo monto asciende a $15.000 millones.
El tradicional juego de azar volvió a entregar una de las bolsas más altas del país, despertando la expectativa entre miles de participantes que esperaban conocer los resultados de esta edición.
Super Astro Sol del sábado 4 de julio: estos son los números ganadores
Resultado del premio mayor sábado 4 de julio de 2026
Número ganador de $15.000 millones
- Número:
- Serie:
Resultados de los últimos sorteos
Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:
- Sorteo del 20 de junio de 2026: número 4430de la serie 099.
- Sorteo del 13 de junio de 2026: número 0669 de la serie 306.
- Sorteo del 6 de junio de 2026: número 5588 de la serie 145.
Resultados de la lotería de Boyacá. Foto: EL PAÍS
Estos son todos los premios
Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá
El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:
Loterías
Loterías
- Premio Mayor: 15.000.000.000 $
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: 400.000.000 $
- Premio Ilusión: 300.000.000 $
- Premio Esperanza: 100.000.000 $
- Premio Berraquera: 50.000.000 $
- Premio Optimismo: 20.000.000 $
- Premio Valentía: 10.000.000 $