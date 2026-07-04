Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 4 de julio 2026

Este sábado, 4 de julio 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, en el que un afortunado apostador logró quedarse con el premio mayor, cuyo monto asciende a $15.000 millones.

El tradicional juego de azar volvió a entregar una de las bolsas más altas del país, despertando la expectativa entre miles de participantes que esperaban conocer los resultados de esta edición.

Super Astro Sol del sábado 4 de julio: estos son los números ganadores

Resultado del premio mayor sábado 4 de julio de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número:

Serie:

Resultados de los últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 20 de junio de 2026 : número 4430 de la serie 099.

: número de la serie Sorteo del 13 de junio de 2026 : número 0669 de la serie 306.

: número de la serie Sorteo del 6 de junio de 2026: número 5588 de la serie 145.

Resultados de la lotería de Boyacá. Foto: EL PAÍS

Estos son todos los premios

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: