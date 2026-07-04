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Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 4 de julio 2026

Si jugó el sorteo, puede revisar acá si fue ganador.

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Redacción Semana
4 de julio de 2026 a las 7:41 p. m.
El premio mayor de la Lotería de Boyacá ya tiene número ganador.
El premio mayor de la Lotería de Boyacá ya tiene número ganador. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Este sábado, 4 de julio 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, en el que un afortunado apostador logró quedarse con el premio mayor, cuyo monto asciende a $15.000 millones.

El tradicional juego de azar volvió a entregar una de las bolsas más altas del país, despertando la expectativa entre miles de participantes que esperaban conocer los resultados de esta edición.

Súper Astro Sol - 25 de abril de 2026.
Super Astro Sol del sábado 4 de julio: estos son los números ganadores

Resultado del premio mayor sábado 4 de julio de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número:
  • Serie:

Resultados de los últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sorteo del 20 de junio de 2026: número 4430de la serie 099.
  • Sorteo del 13 de junio de 2026: número 0669 de la serie 306.
  • Sorteo del 6 de junio de 2026: número 5588 de la serie 145.
Resultados de la lotería de Boyacá sábado 23 de agosto.
Resultados de la lotería de Boyacá. Foto: EL PAÍS

Estos son todos los premios

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: 15.000.000.000 $
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: 400.000.000 $
  • Premio Ilusión: 300.000.000 $
  • Premio Esperanza: 100.000.000 $
  • Premio Berraquera: 50.000.000 $
  • Premio Optimismo: 20.000.000 $
  • Premio Valentía: 10.000.000 $