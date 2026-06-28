Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 27 de junio de 2026

Este sábado, 27 de junio de 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, en el que un afortunado apostador logró quedarse con el premio mayor, cuyo monto asciende a $15.000 millones.

El tradicional juego de azar volvió a entregar una de las bolsas más altas del país, despertando la expectativa entre miles de participantes que esperaban conocer los resultados de esta edición.

Resultado del premio mayor sábado 27 de junio de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 4224

Serie: 158

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 20 de junio de 2026 : número 4430 de la serie 099.

: número de la serie Sorteo del 13 de junio de 2026 : número 0669 de la serie 306.

: número de la serie Sorteo del 6 de junio de 2026: número 5588 de la serie 145.

Estos son todos los premios

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: