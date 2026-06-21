Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 20 de junio de 2026

Este sábado, 20 de junio de 2026, se llevó a cabo un bueno sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Este es el número ganador de la Lotería de Boyacá de este sábado, 13 de junio

Resultado del premio mayor sábado 20 de enero de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: 4430

Serie: 099

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 13 de junio de 2026 : número 0669 de la serie 306.

: número de la serie Sorteo del 6 de junio de 2026 : número 5588 de la serie 145.

: número de la serie Sorteo del 30 de mayo de 2026: número 2106 de la serie 084.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: