Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 11 de julio de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
11 de julio de 2026 a las 9:45 p. m.
Este fue el resultado del más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá.
Este fue el resultado del más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Lotería de Boyacá

Este sábado, 11 de julio de 2026, se llevó a cabo un buen sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Los resultados del nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá ya están disponibles para los apostadores.
Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 4 de julio 2026

Resultado del premio mayor sábado 11 de julio de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: XXXX
  • Serie: XXX
YouTube video S5PP0YDLMZs thumbnail

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sorteo del 5 de julio de 2026: número 8116 de la serie 399.
  • Sorteo del 20 de junio de 2026: número 4430 de la serie 099.
  • Sorteo del 13 de junio de 2026: número 0669 de la serie 306.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $ 1.000.000.000
  • Premio Alegría: $ 400.000.000
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $ 50.000.000
  • Premio Optimismo: $ 20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000