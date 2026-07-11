Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 11 de julio de 2026

Este sábado, 11 de julio de 2026, se llevó a cabo un buen sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.
Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 4 de julio 2026
Resultado del premio mayor sábado 11 de julio de 2026
Número ganador de $15.000 millones
- Número: XXXX
- Serie: XXX
Estos son todos los premios
Resultados de los 3 últimos sorteos
Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:
- Sorteo del 5 de julio de 2026: número 8116 de la serie 399.
- Sorteo del 20 de junio de 2026: número 4430 de la serie 099.
- Sorteo del 13 de junio de 2026: número 0669 de la serie 306.
Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá
El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:
- Premio Mayor: $ 15.000.000.000
- Premio Fortuna: $ 1.000.000.000
- Premio Alegría: $ 400.000.000
- Premio Ilusión: $ 300.000.000
- Premio Esperanza: $100.000.000
- Premio Berraquera: $ 50.000.000
- Premio Optimismo: $ 20.000.000
- Premio Valentía: $10.000.000