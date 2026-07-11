Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 11 de julio de 2026

Este sábado, 11 de julio de 2026, se llevó a cabo un buen sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Resultados de la Lotería de Boyacá: números ganadores del sábado 4 de julio 2026

Resultado del premio mayor sábado 11 de julio de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: XXXX

Serie: XXX

Estos son todos los premios

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 5 de julio de 2026 : número 8116 de la serie 399.

: número de la serie Sorteo del 20 de junio de 2026 : número 4430 de la serie 099.

: número la serie Sorteo del 13 de junio de 2026: número 0669 de la serie 306.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: