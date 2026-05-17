La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados. Este 16 de mayo, el premio mayor alcanzó los 15.000 millones de pesos, uno de los más grandes del país.

Consulte los números ganadores del último sorteo de Super Astro Sol este sábado 16 de mayo de 2026

El sorteo, que es uno de los más tradicionales, se realiza en vivo a las 10:40 p. m. y se puede ver en Canal Trece o en plataformas virtuales como YouTube. Para ganar, los participantes deben revisar que el billete cumpla con los números y la serie ganadora.

Resultado del sorteo del 16 de mayo de 2026

El número ganador del premio mayor del sorteo 4624 fue:

Número: 0018

Serie: 419

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

En caso de que no conozca los últimos resultados del sorteo, estos fueron los números ganadores de los tres sábados pasados:

Sábado 02 de mayo de 2026: 3370 – Serie 275

Sábado 25 de abril de 2026: 9894 – Serie 071

Sábado 18 de abril de 2026: 3207 – Serie 067

Números ganadores de la Lotería Sinuano Día y Noche de este sábado, 16 de mayo de 2026

Premios de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor de 15.000 millones de pesos, existen diferentes categorías que pueden obtener los participantes:

Premio Mayor: $15.000.000.000

$15.000.000.000 Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: $400.000.000

$400.000.000 Premio Ilusión: $300.000.000

$300.000.000 Premio Esperanza: $100.000.000

$100.000.000 Premio Berraquera: $50.000.000

$50.000.000 Premio Optimismo: $20.000.000

$20.000.000 Premio Valentía: $10.000.000