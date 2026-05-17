La Lotería de Boyacá realiza su sorteo todos los sábados. Este 16 de mayo, el premio mayor alcanzó los 15.000 millones de pesos, uno de los más grandes del país.
El sorteo, que es uno de los más tradicionales, se realiza en vivo a las 10:40 p. m. y se puede ver en Canal Trece o en plataformas virtuales como YouTube. Para ganar, los participantes deben revisar que el billete cumpla con los números y la serie ganadora.
Resultado del sorteo del 16 de mayo de 2026
El número ganador del premio mayor del sorteo 4624 fue:
Número: 0018
Serie: 419
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá
En caso de que no conozca los últimos resultados del sorteo, estos fueron los números ganadores de los tres sábados pasados:
- Sábado 02 de mayo de 2026: 3370 – Serie 275
- Sábado 25 de abril de 2026: 9894 – Serie 071
- Sábado 18 de abril de 2026: 3207 – Serie 067
Premios de la Lotería de Boyacá
Además del premio mayor de 15.000 millones de pesos, existen diferentes categorías que pueden obtener los participantes:
- Premio Mayor: $15.000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: $400.000.000
- Premio Ilusión: $300.000.000
- Premio Esperanza: $100.000.000
- Premio Berraquera: $50.000.000
- Premio Optimismo: $20.000.000
- Premio Valentía: $10.000.000