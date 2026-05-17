Resultados de Lotería El Sinuano: números ganadores del sorteo de hoy domingo, 17 de mayo

Este domingo 17 de mayo se realizó una nueva jornada de El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia y que diariamente reúne a miles de apostadores atentos a los números ganadores con la ilusión de obtener atractivos premios.

Como es habitual, los sorteos se llevaron a cabo en dos horarios distintos, ofreciendo varias posibilidades de ganar dependiendo del número seleccionado y la modalidad de apuesta escogida. Precisamente, esta dinámica ha permitido que El Sinuano se mantenga como una de las opciones favoritas entre quienes participan en loterías y chances en el país.

Los resultados oficiales pueden consultarse por medio de canales autorizados, puntos de venta y plataformas digitales especializadas. Asimismo, se recomienda verificar cuidadosamente los números antes de iniciar cualquier proceso relacionado con el cobro de premios.

Resultados de El Sinuano Día del 17 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: 6232

La Quinta: 4

Resultados de El Sinuano Noche del 17 de mayo

Número ganador de cuatro cifras: Pendiente

La Quinta: Pendiente

¿Cómo saber si fue ganador?

Para resultar ganador en cualquiera de las modalidades de El Sinuano, el número apostado debe coincidir exactamente con el resultado del sorteo, respetando tanto el orden de las cifras como el tipo de apuesta seleccionada.

El juego contempla distintas posibilidades de premio:

Combinación completa: acertar los cuatro números en el orden exacto.

acertar los cuatro números en el orden exacto. Aciertos parciales: también se premian coincidencias con las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

La edición nocturna de lunes a sábado se realiza a las 10:30 p. m., horario en el que los participantes pueden conocer el resultado ganador del día.

En caso de obtener un premio, se recomienda acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos exigidos para realizar el proceso de cobro.