Números ganadores de Super Astro Luna del domingo, 17 de mayo: conozca la combinación ganadora

El domingo, 17 de mayo de 2026, Super Astro Luna dio a conocer los números ganadores de su último sorteo, un resultado que representa una gran oportunidad para los apostadores.

La combinación ganadora del sorteo fue el número 8399, signo Libra.

Resultado de Super Astro Luna del domingo, 17 de mayo de 2026

Número ganador: 8399. Signo: Libra.

En el sitio web de Astro Luna puede revisar la lista completa de los resultados del último sorteo del lunes festivo, 18 de mayo de 2026 y la forma cómo se repartieron los diferentes premios.

Ganadores de los tres últimos sorteos

Sorteo del 16 de mayo de 2026: número 7539 , con el signo Escorpión .

número , con el signo . Sorteo del 15 de mayo de 2026: número 3630 , con el signo Aries .

número , con el signo . Sorteo del 14 de mayo de 2026: número 1432, con el signo Acuario.

La Lotería Super Astro Luna se juega todos los días en Colombia. El sorteo se puede seguir por Canal Uno, de lunes a viernes a las 10:50 p.m. de Colombia, los sábados a las 10:42 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Según explica el sitio web oficial del sorteo, Super Astro en sus diferentes versiones es catalogado como un juego de azar novedoso, en el que en jugador puede realizar apuestas desde $500 hasta $10.000.

La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ser uno de los ganadores, la cifra debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado.

Su plan especial de juego divide los premios y las cantidades de dinero de la siguiente manera, teniendo en cuenta los distintos aciertos que cada jugador logre obtener dentro del luego.