La Lotería El Chontico Día volvió a ser el centro de atención de miles de colombianos durante su sorteo más reciente, que se llevó a cabo este domingo 17 de mayo de 2026.

¿Día de suerte? Así fue el resultado de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este sábado, 16 de mayo de 2026

Uno de los juegos de azar más populares del país presentó, durante el sorteo 8433, el número ganador que fue el 9329, resultado que rápidamente generó expectativa entre quienes participaron en esta jornada.

Por otro lado, La Quinta, la balota adicional que acompaña el juego y que también despierta gran interés entre los jugadores, dejó como resultado el número 6.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 17 de mayo de 2026

Premio mayor: 9329- 6

Tres últimos: 329

Dos últimos: 29

Cifra completa: 9329

Último número: 6

Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 17 de mayo de 2026

Premio mayor: Por definir

Tres últimos: Por definir

Dos últimos: Por definir

Cifra completa: Por definir

Último número: Por definir

Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas, que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

Sábado 16 de mayo de 2026 - 8251. La Quinta: 6

Viernes 15 de mayo de 2026 - 1461. La Quinta: 1.

Jueves 14 de mayo de 2026 - 1824. La Quinta: 2.

Chontico Noche