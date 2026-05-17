LOTERÍAS

Resultado de la lotería Chontico día y noche del domingo 17 de mayo de 2026

Estos fueron los números que llevaron al gran premio.

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Redacción Semana
17 de mayo de 2026 a las 1:06 p. m.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

La Lotería El Chontico Día volvió a ser el centro de atención de miles de colombianos durante su sorteo más reciente, que se llevó a cabo este domingo 17 de mayo de 2026.

¿Día de suerte? Así fue el resultado de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este sábado, 16 de mayo de 2026

Uno de los juegos de azar más populares del país presentó, durante el sorteo 8433, el número ganador que fue el 9329, resultado que rápidamente generó expectativa entre quienes participaron en esta jornada.

Por otro lado, La Quinta, la balota adicional que acompaña el juego y que también despierta gran interés entre los jugadores, dejó como resultado el número 6.

Resultado de la Lotería Chontico Día hoy, 17 de mayo de 2026

Premio mayor: 9329- 6

  • Tres últimos: 329
  • Dos últimos: 29
  • Cifra completa: 9329
  • Último número: 6
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Resultado de la Lotería Chontico Noche hoy, 17 de mayo de 2026

Premio mayor: Por definir

  • Tres últimos: Por definir
  • Dos últimos: Por definir
  • Cifra completa: Por definir
  • Último número: Por definir
YouTube video 54oayYAHRHA thumbnail

Se les recuerda a todos los participantes en su edición de las mañanas, que la Lotería Chontico juega todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y festivos.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • Sábado 16 de mayo de 2026 - 8251. La Quinta: 6
  • Viernes 15 de mayo de 2026 - 1461. La Quinta: 1.
  • Jueves 14 de mayo de 2026 - 1824La Quinta: 2.

Chontico Noche

  • Sábado 16 de mayo de 2026 - 0009. La Quinta: 5
  • Viernes 15 de mayo de 2026 - 1825. La Quinta: 4.
  • Jueves 14 de mayo de 2026 - 1824. La Quinta: 2.