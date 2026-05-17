¿Noche de suerte? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 16 de mayo de 2026

En la búsqueda de recibir una fortuna, muchos ciudadanos del país recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, sobre todo en sorteos tradicionales como la lotería.
Es por ello que este sábado 16 de mayo de 2026 se realizó una nueva edición de la Lotería del Cauca que entregó su premio mayor, el cual está estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 2062, correspondiente a la serie 116.
Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2611
Premio mayor de $8.000 millones
Ganador: Número 2062 de la serie 116
Estos fueron los números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca
- Sorteo del 9 de mayo de 2026: número 9702 de la serie 306
- Sorteo del 2 de mayo de 2026: número 0496 de la serie 158
- Sorteo del 25 de abril de 2026: número 5572 de la serie 090.
¿Qué debes hacer para cobrar un premio de la Lotería del Cauca?
- Aproximaciones: Si resulta ser ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
- Premios secos: Pueden reclamar su premio en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
- Premios mayores a $2.036.000: Se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
- Premio mayor: Debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.