¿Noche de suerte? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 16 de mayo de 2026

En la búsqueda de recibir una fortuna, muchos ciudadanos del país recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, sobre todo en sorteos tradicionales como la lotería.

Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 9 de mayo de 2026: sorteo 2610

Es por ello que este sábado 16 de mayo de 2026 se realizó una nueva edición de la Lotería del Cauca que entregó su premio mayor, el cual está estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 2062, correspondiente a la serie 116.

Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2611

Premio mayor de $8.000 millones

Ganador: Número 2062 de la serie 116

Estos fueron los números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 9 de mayo de 2026: número 9702 de la serie 306

Sorteo del 2 de mayo de 2026: número 0496 de la serie 158

Sorteo del 25 de abril de 2026: número 5572 de la serie 090.

¿Qué debes hacer para cobrar un premio de la Lotería del Cauca?