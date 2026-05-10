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Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 9 de mayo de 2026: sorteo 2610

Aquí puede revisar los números que salieron como ganadores del sorteo más reciente, así como la serie que jugó en la noche del sábado.

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Redacción Loterías
10 de mayo de 2026 a las 9:13 a. m.
Lotería del Cauca del 9 de mayo de 2026.
Lotería del Cauca del 9 de mayo de 2026. Foto: Captura de pantalla a sorteo de la Lotería del Cauca (API))

En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.

El sábado 9 de mayo de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo de este día, que dejó definido al afortunado número ganador.

Baloto reveló los números ganadores del sorteo del sábado 9 de mayo de 2026

En esta ocasión, la Lotería del Cauca entregó su premio mayor, estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 9702, correspondiente a la serie 306.

Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2610

Premio mayor de $8.000 millones

Ganador: Número 9702 de la serie 306

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Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 9 de mayo de 2026

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

  • Aproximaciones: Si es ganador de una aproximación, puede acercarse a su lotero de confianza para cambiar las fracciones ganadoras por dinero o por nuevos billetes de la Lotería del Cauca.
  • Premios secos: Pueden reclamarse en puntos de venta autorizados. El pago se realiza directamente o se remite el billete a la oficina principal para verificación.
  • Premios mayores a $ 2.036.000: Se requiere presentar el RUT expedido por la Dian, cédula de ciudadanía y el billete original.
  • Premio mayor: Debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete ganador, RUT, certificación de cuenta bancaria y cédula. Tras verificar la autenticidad, se levanta un acta que permite iniciar el proceso de pago.