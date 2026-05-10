Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 9 de mayo de 2026: sorteo 2610

En busca de un golpe de fortuna, muchas personas recurren a diario a los juegos de azar, con la esperanza de que la suerte les sonría y los convierta en ganadores, especialmente en sorteos tradicionales como la lotería.

El sábado 9 de mayo de 2026 se realizó una nueva edición del sorteo de este día, que dejó definido al afortunado número ganador.

Baloto reveló los números ganadores del sorteo del sábado 9 de mayo de 2026

En esta ocasión, la Lotería del Cauca entregó su premio mayor, estimado en 8.000 millones de pesos, al billete número 9702, correspondiente a la serie 306.

Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2610

Premio mayor de $8.000 millones

Ganador: Número 9702 de la serie 306

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 2 de mayo de 2026: número 0496 de la serie 158

Sorteo del 25 de abril de 2026: número 5572 de la serie 090.

Sorteo del 18 de abril de 2026: número 8454 de la serie 127.

Sorteo del 11 de abril de 2026: número 3581 de la serie 206.

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 9 de mayo de 2026

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?