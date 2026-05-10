Baloto reveló los números ganadores del sorteo del sábado 9 de mayo de 2026

Miles de colombianos estuvieron atentos al sorteo 2651 del Baloto, realizado este sábado 9 de mayo de 2026, en el que se pusieron en juego millonarios acumulados tanto en el premio principal como en la modalidad Revancha.

Como ocurre cada semana, miles de apostadores consultan los resultados para verificar si lograron acertar la combinación millonaria.

Este sábado 9 de mayo se realizó el sorteo número 2654 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares del país, cuyos sorteos se llevan a cabo únicamente los lunes, miércoles y sábados en Colombia.

Para esta edición, el premio acumulado del Baloto ascendió a 35.200 millones de pesos. Por su parte, la modalidad Revancha alcanzó un acumulado de 22.100 millones de pesos, convirtiéndose en una de las bolsas millonarias más atractivas del momento.

Número ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor del sábado 9 de mayo de 2026

Resultados del sorteo del Baloto del 9 de mayo de 2026

Acumulado de $35.200

Número ganador: 01-17-08-40-19

01-17-08-40-19 Súper balota: 10

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 9 de mayo de 2026

Acumulado de $22.100 millones

Número ganador: 42-13-02-19-01

42-13-02-19-01 Súper balota: 06

Así se han movido los últimos resultados del Baloto

Los resultados más recientes del Baloto continúan generando expectativa entre quienes siguen de cerca este popular juego de azar.

Estos fueron los números ganadores de los tres últimos sorteos, incluida la súper balota:

6 de mayo de 2026: 03 - 05 - 13 - 15 - 25 - Súper balota: 09

03 - 05 - 13 - 15 - 25 - Súper balota: 09 4 de mayo de 2026: 05 - 14 - 25 - 35 - 36 - Súper balota 15

05 - 14 - 25 - 35 - 36 - Súper balota 15 2 de mayo de 2026: 06 - 13 - 14 - 28 - 36 - Súper balota 05

Por su parte, en Baloto Revancha, los resultados recientes fueron: