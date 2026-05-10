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Número ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor del sábado 9 de mayo de 2026

El sorteo del sábado 9 de mayo de 2026 de la Lotería de Boyacá definió el número ganador del premio mayor.

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Redacción Loterías
10 de mayo de 2026 a las 6:27 a. m.
El sorteo del sábado 9 de mayo de 2026 dejó definido el premio mayor de la Lotería de Boyacá.
El sorteo del sábado 9 de mayo de 2026 dejó definido el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

La tradicional Lotería de Boyacá realizó su sorteo de este sábado 9 de mayo de 2026 a las 10:45 p. m., manteniendo su reconocido premio mayor de $15.000 millones de pesos, uno de los más importantes del país.

Como es habitual, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de esta jornada, que define nuevos ganadores en todo el territorio nacional.

Resultado del sorteo del 9 de mayo de 2026

El número ganador del premio mayor del sorteo 4623 fue:

  • Número: 8943
  • Serie: 304
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Este resultado define al nuevo ganador del acumulado principal, sujeto a verificación por parte de la entidad organizadora y los puntos oficiales de pago.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

En los sorteos recientes, estos han sido los números ganadores del premio mayor:

  • Sábado 02 de mayo de 2026: 3370 – Serie 275
  • Sábado 25 de abril de 2026: 9894 – Serie 071
  • Sábado 18 de abril de 2026: 3207 – Serie 067

Estos resultados reflejan la dinámica semanal del juego, que mantiene una alta participación en el país.

Los resultados del nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá ya están disponibles para los apostadores.
En la jornada del 9 de mayo de 2026, la Lotería de Boyacá entregó el resultado oficial de su sorteo semanal. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Plan de premios del sorteo

El sorteo de la Lotería de Boyacá cuenta con una amplia estructura de premios, que distribuye incentivos en diferentes niveles:

  • Premio Mayor: $15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

Esta estructura permite que múltiples jugadores puedan resultar beneficiados en cada jornada.