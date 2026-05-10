Número ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor del sábado 9 de mayo de 2026

La tradicional Lotería de Boyacá realizó su sorteo de este sábado 9 de mayo de 2026 a las 10:45 p. m., manteniendo su reconocido premio mayor de $15.000 millones de pesos, uno de los más importantes del país.

Como es habitual, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de esta jornada, que define nuevos ganadores en todo el territorio nacional.

Resultado del sorteo del 9 de mayo de 2026

El número ganador del premio mayor del sorteo 4623 fue:

Número: 8943

8943 Serie: 304

Este resultado define al nuevo ganador del acumulado principal, sujeto a verificación por parte de la entidad organizadora y los puntos oficiales de pago.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

En los sorteos recientes, estos han sido los números ganadores del premio mayor:

Sábado 02 de mayo de 2026: 3370 – Serie 275

3370 – Serie 275 Sábado 25 de abril de 2026: 9894 – Serie 071

9894 – Serie 071 Sábado 18 de abril de 2026: 3207 – Serie 067

Estos resultados reflejan la dinámica semanal del juego, que mantiene una alta participación en el país.

En la jornada del 9 de mayo de 2026, la Lotería de Boyacá entregó el resultado oficial de su sorteo semanal. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Plan de premios del sorteo

El sorteo de la Lotería de Boyacá cuenta con una amplia estructura de premios, que distribuye incentivos en diferentes niveles:

Premio Mayor: $15.000.000.000

$15.000.000.000 Premio Fortuna: $1.000.000.000

$1.000.000.000 Premio Alegría: $400.000.000

$400.000.000 Premio Ilusión: $300.000.000

$300.000.000 Premio Esperanza: $100.000.000

$100.000.000 Premio Berraquera: $50.000.000

$50.000.000 Premio Optimismo: $20.000.000

$20.000.000 Premio Valentía: $10.000.000

Esta estructura permite que múltiples jugadores puedan resultar beneficiados en cada jornada.