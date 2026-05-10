Número ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor del sábado 9 de mayo de 2026

La tradicional Lotería de Boyacá realizó su sorteo de este sábado 9 de mayo de 2026 a las 10:45 p. m., manteniendo su reconocido premio mayor de $15.000 millones de pesos, uno de los más importantes del país.
Como es habitual, miles de apostadores estuvieron atentos a los resultados de esta jornada, que define nuevos ganadores en todo el territorio nacional.
Resultado del sorteo del 9 de mayo de 2026
El número ganador del premio mayor del sorteo 4623 fue:
- Número: 8943
- Serie: 304
Este resultado define al nuevo ganador del acumulado principal, sujeto a verificación por parte de la entidad organizadora y los puntos oficiales de pago.
Últimos resultados de la Lotería de Boyacá
En los sorteos recientes, estos han sido los números ganadores del premio mayor:
- Sábado 02 de mayo de 2026: 3370 – Serie 275
- Sábado 25 de abril de 2026: 9894 – Serie 071
- Sábado 18 de abril de 2026: 3207 – Serie 067
Estos resultados reflejan la dinámica semanal del juego, que mantiene una alta participación en el país.
Plan de premios del sorteo
El sorteo de la Lotería de Boyacá cuenta con una amplia estructura de premios, que distribuye incentivos en diferentes niveles:
- Premio Mayor: $15.000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: $400.000.000
- Premio Ilusión: $300.000.000
- Premio Esperanza: $100.000.000
- Premio Berraquera: $50.000.000
- Premio Optimismo: $20.000.000
- Premio Valentía: $10.000.000
Esta estructura permite que múltiples jugadores puedan resultar beneficiados en cada jornada.