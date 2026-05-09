Chontico Día y Noche: resultados de este sábado 9 de mayo de 2026, luego del sorteo

La Lotería Chontico se mantiene como una de las opciones favoritas entre quienes disfrutan de los sorteos diarios y la expectativa de probar suerte. Su dinámica sencilla y práctica ha logrado captar la atención de miles de jugadores, ofreciendo dos oportunidades cada día para participar.
Este sábado 9 de mayo, el primer sorteo se llevará a cabo alrededor de la 1:00 de la tarde, pensado para quienes prefieren conocer resultados rápidamente sin esperar hasta la noche. Más adelante, cerca de las 8:00 p. m., se realizará el sorteo principal, el momento más esperado por muchos apostadores que sueñan con acertar el número ganador.
Con este formato de doble sorteo, la lotería continúa consolidando su popularidad, mezclando rapidez, facilidad y la emoción permanente que acompaña cada jornada.
Resultado de Chontico Día – sábado 9 de mayo
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 6867-4
- Tres últimos: 867
- Dos últimos: 67
- Cifra completa:6867
- Quinta: 4
Resultado de Chontico Noche – sábado 9 de mayo
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: Por jugarse
- Tres últimos: Por jugarse
- Dos últimos: Por jugarse
- Cifra completa: Por jugarse
- Quinta: Por jugarse
Anteriores resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación podrá consultarlos.
Chontico Día
- 8 de mayo de 2026 - 0773. La Quinta 4
- 7 de mayo de 2026 — 1040. La Quinta: 4
- 6 de mayo de 2026 - 8718. La Quinta: 7
- 5 de mayo de 2026 - 1425. La Quinta: 1
- 4 de mayo de 2026 - 0336. La Quinta: 6
Chontico Noche
- 8 de mayo de 2026 - 5518. La Quinta 6
- 7 de mayo de 2026 - 0973. La Quinta: 3
- 6 de mayo de 2026 - 3314. La Quinta: 4
- 5 de mayo de 2026 - 7784. La Quinta: 8
- 4 de mayo de 2026 - 5562. La Quinta: 2