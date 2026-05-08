Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy viernes, 8 de mayo

En Colombia, los juegos de azar continúan siendo una de las opciones favoritas de miles de personas que sueñan con cambiar su vida a través de un premio millonario. A lo largo de los años, estas dinámicas han permitido que numerosos apostadores accedan a importantes sumas de dinero con las que han cumplido metas personales y familiares.

Resultado de la Lotería de Bogotá: premio mayor del sorteo 2845 del jueves 7 de mayo de 2026

Aunque las probabilidades de ganar suelen ser bajas, diariamente muchos participantes destinan parte de su dinero con la esperanza de acertar en alguno de los sorteos más populares del país.

Uno de ellos es El Dorado, cuyos sorteos se realizan de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana y a las 3:30 p. m. Los domingos y festivos maneja horarios especiales, mientras que en la jornada nocturna el juego se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Día - 8 de mayo

Premio mayor: 5402

La Quinta: 2

Dorado Tarde - 8 de mayo

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades diarias para los apostadores: una en la tarde, a las 2:00 p. m., y otra en la noche, programada para las 6:00 p.m.

El Paisita Día - 8 de mayo

Premio mayor: 3230

La Quinta: 3

El Paisita Noche - 8 de mayo

Premio mayor: Pendiente.

Animal: Pendiente.

A esta lista también se suma La Caribeña, una de las loterías más reconocidas y tradicionales del país. Este juego se ha mantenido entre los favoritos del público gracias a sus premios millonarios, secos y aproximaciones, modalidades que aumentan las opciones de obtener ganancias.

La Caribeña Día - 8 de mayo

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Noche - 8 de mayo