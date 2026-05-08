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Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy viernes, 8 de mayo

El cierre de semana arrojó cifras de suerte para las principales loterías del país.

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Redacción Loterías
8 de mayo de 2026 a las 11:35 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 8 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, los juegos de azar continúan siendo una de las opciones favoritas de miles de personas que sueñan con cambiar su vida a través de un premio millonario. A lo largo de los años, estas dinámicas han permitido que numerosos apostadores accedan a importantes sumas de dinero con las que han cumplido metas personales y familiares.

Resultado de la Lotería de Bogotá: premio mayor del sorteo 2845 del jueves 7 de mayo de 2026

Aunque las probabilidades de ganar suelen ser bajas, diariamente muchos participantes destinan parte de su dinero con la esperanza de acertar en alguno de los sorteos más populares del país.

Uno de ellos es El Dorado, cuyos sorteos se realizan de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana y a las 3:30 p. m. Los domingos y festivos maneja horarios especiales, mientras que en la jornada nocturna el juego se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Día - 8 de mayo

  • Premio mayor: 5402
  • La Quinta: 2
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Dorado Tarde - 8 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades diarias para los apostadores: una en la tarde, a las 2:00 p. m., y otra en la noche, programada para las 6:00 p.m.

El Paisita Día - 8 de mayo

  • Premio mayor: 3230
  • La Quinta: 3
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El Paisita Noche - 8 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.

A esta lista también se suma La Caribeña, una de las loterías más reconocidas y tradicionales del país. Este juego se ha mantenido entre los favoritos del público gracias a sus premios millonarios, secos y aproximaciones, modalidades que aumentan las opciones de obtener ganancias.

La Caribeña Día - 8 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Noche - 8 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.