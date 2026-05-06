¿Cuál es la cifra que realmente recibe el ganador de Baloto Revancha?

A quienes disfrutan de los juegos de azar, especialmente del Baloto, suele surgirles una duda clave: ¿cuánto dinero recibe realmente un ganador?

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En Colombia existen múltiples opciones de lotería, pero el Baloto se ha consolidado como uno de los juegos más populares. Su atractivo radica en el sistema acumulativo, que hace que el premio mayor crezca cada vez que no hay un ganador, alcanzando cifras millonarias.

Ganar depende exclusivamente del azar. Un ejemplo reciente ocurrió el 4 de mayo, cuando dos juegos —Revancha y MiLoto— tuvieron ganadores en la misma noche, entregando premios de $22.300 millones y $160 millones, respectivamente.

Fue la primera vez que Revancha cayó en 2026 y también la primera ocasión en que lo hizo un lunes, día que se sumó a los sorteos junto con miércoles y sábados. Por su parte, MiLoto ya acumula 12 ganadores en el año, consolidándose como el juego que más premios entrega en el país.

Las personas que juegan lotería, especialmente Baloto, suelen preguntarse cuál es el monto real que recibe un ganador. Foto: Getty Images / Baloto

Ahora bien, más allá de las cifras anunciadas, es importante entender cuánto recibe realmente el ganador. En el caso de Revancha, se trata de una modalidad adicional que ofrece una segunda oportunidad por $3.000 extra, permitiendo jugar con los mismos números por un acumulado que inicia en $2.000 millones.

Cuando una persona gana, el dinero se clasifica como ganancia ocasional, es decir, un ingreso que no proviene de una actividad habitual. En Colombia, este tipo de ingresos no se trata como salario, sino que está sujeto a un impuesto especial.

Antes de entregar el premio, la entidad operadora aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total. Este descuento funciona como un anticipo del impuesto que posteriormente deberá reportarse ante la DIAN.

El Baloto es uno de los juegos de azar más representativos del país. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Por ejemplo, si el premio anunciado es de $10.000 mil millones, se realiza una retención de $2.000 mil millones, por lo que el ganador recibe $8.000 mil millones netos.

Posteriormente, el ganador debe declarar el valor total como ganancia ocasional, calcular el impuesto correspondiente (también del 20%) y restar la retención ya aplicada. Si ambos valores coinciden, no tendrá que pagar más; de lo contrario, la DIAN realizará los ajustes necesarios o podrá generar un saldo a favor.

En el caso del Baloto, el dinero se transfiere a una cuenta bancaria, y el impuesto del 4x1000 solo se genera al momento de utilizar los recursos.