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Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 6 de mayo

Estos sorteos se caracterizan por su frecuencia diaria y por mantener una alta participación.

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Redacción Loterías
6 de mayo de 2026 a las 11:03 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de mayo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de mayo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este miércoles 6 de mayo se llevan a cabo los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de chance más consultados en Colombia y que diariamente concentran la atención de miles de apostadores en todo el país.

A lo largo de la jornada, cada uno de estos sorteos revela su número ganador en distintos horarios, por lo que los jugadores deben estar atentos a la publicación oficial de los resultados para verificar sus apuestas.

Resultados de hoy:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9944.
  • La Quinta: 7.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Una vez se dan a conocer las cifras ganadoras, quienes participaron pueden revisar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron algún acierto. En caso de resultar ganadores, es importante acudir a los puntos autorizados para iniciar el proceso de reclamación del premio.

Estos sorteos se caracterizan por su frecuencia diaria y por mantener una alta participación, lo que los convierte en una de las opciones más populares dentro del chance en Colombia.