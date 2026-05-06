Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña hoy, miércoles 6 de mayo

Este miércoles 6 de mayo se llevan a cabo los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de chance más consultados en Colombia y que diariamente concentran la atención de miles de apostadores en todo el país.
A lo largo de la jornada, cada uno de estos sorteos revela su número ganador en distintos horarios, por lo que los jugadores deben estar atentos a la publicación oficial de los resultados para verificar sus apuestas.
Resultados de hoy:
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 9944.
- La Quinta: 7.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Una vez se dan a conocer las cifras ganadoras, quienes participaron pueden revisar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron algún acierto. En caso de resultar ganadores, es importante acudir a los puntos autorizados para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Estos sorteos se caracterizan por su frecuencia diaria y por mantener una alta participación, lo que los convierte en una de las opciones más populares dentro del chance en Colombia.