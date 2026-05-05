Números ganadores del Sorteo Mayor 4011 de la Lotería Nacional: premios del martes 5 de mayo de 2026

El Sorteo Mayor 4011 de la Lotería Nacional se llevó a cabo este martes 5 de mayo de 2026 a las 20:00 horas, consolidándose como uno de los eventos semanales más esperados por los jugadores en México.

Miloto: números ganadores del sorteo 531 del martes 5 de mayo de 2026

Desde el emblemático Teatro Lotería Nacional, se realizó la transmisión en vivo que repartió una bolsa millonaria entre miles de participantes.

Resultados del Sorteo Mayor 4011

El premio mayor de 21 millones de pesos, distribuido en tres series, correspondió al número 27681, convirtiéndose en el más destacado de la noche. asimismo, se detallan los principales premios entregados:

Premio mayor de 21 millones de pesos: 27681

Premio de 2 millones 550 mil pesos: 13006

Premio de 900 mil pesos: 29094

Premios de 240 mil pesos: 28960 , 37546 , 00924 , 28646

, , , Premios de 120 mil pesos: 07612 , 53345 , 39409 , 45555 , 02043

, , , , Reintegros: 1, 4 y 6

Este sorteo mantiene su estructura tradicional, en la que los números ganadores son seleccionados de entre un total de 60.000 billetes, lo que garantiza amplias probabilidades de participación.

Un sorteo conmemorativo del 5 de mayo

En esta edición, el billete rindió homenaje a la Batalla de Puebla, una fecha histórica para México que se conmemora cada año el 5 de mayo. Este guiño cultural forma parte de la tradición de la Lotería Nacional de destacar acontecimientos relevantes en sus emisiones.

El billete conmemorativo destacó la importancia histórica de la Batalla de Puebla dentro de la tradición mexicana. Foto: Lotería Nacional

La Batalla de Puebla, ocurrida en 1862, simboliza la resistencia mexicana frente a la intervención extranjera, por lo que su inclusión en el sorteo añade un valor simbólico a la jornada.