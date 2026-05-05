Consulte los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 5 de mayo de 2026

La Antioqueñita se ha logrado consolidar como uno los juegos de azar más populares de Colombia, ofreciendo a sus apostadores dos oportunidades diarias para ganar millonarios premios.

Número ganador del Baloto: resultado del sorteo 2652, lunes 4 de mayo de 2026

Estos sorteos se han convertido en una alternativa para quienes sueñan con ganar una significativa suma de dinero y darle un giro a su vida con el beneficio.

Tal como lo sugiere su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de personas que confían en la suerte para lograr el objetivo de obtener el gran premio.

En el sorteo de este martes, 5 de mayo de 2026, en la versión de La Antioqueñita Día, el número ganador fue 4520, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’, número 1.

Resultados del sorteo 6479 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 4520

Quinta balota: 1

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6480 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: xxx

Quinta balota: x

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 4 de mayo de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 4 de mayo de 2026: 2326 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 3 de mayo de 2026: 0931 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 2 de mayo de 2026: 0871 – Quinta balota: 9

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 4 de mayo de 2026: 2696 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 3 de mayo de 2026: 7668 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 2 de mayo de 2026: 3838 – Quinta balota: 6

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo el miércoles, 6 de mayo de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.