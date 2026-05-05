Número ganador del Baloto: resultado del sorteo 2652, lunes 4 de mayo de 2026

El Baloto realizó este lunes 4 de mayo de 2026 un nuevo sorteo, el número 2652, en una jornada habitual del calendario de juego que opera únicamente los lunes, miércoles y sábados en Colombia. En esta edición, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 35.600 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado llegó a 22.300 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto del 4 de mayo de 2026
El sorteo 2652 del Baloto dejó los siguientes resultados en su modalidad principal:
- Premio acumulado: 35.600 millones de pesos
- Número ganador: 25 - 36 - 35 - 14 - 05
- Súper balota: 15
Resultados del Baloto Revancha del 4 de mayo de 2026
En la modalidad Revancha, el acumulado también generó expectativa entre los apostadores:
- Premio acumulado: 22.300 millones de pesos
- Número ganador: 03 - 05 - 17 - 24 - 38
- Súper balota: 11
Así han sido los últimos sorteos del Baloto
En los tres sorteos anteriores, los números ganadores del Baloto han sido los siguientes:
- 2 de mayo de 2026: 06 - 13 - 14 - 28 - 36 - 05
- 29 de abril de 2026: 04 - 16 - 25 - 27 - 37 - 03
- 27 de abril de 2026: 06 - 11 - 14 - 20 - 22 - 05
Últimos resultados del Baloto Revancha
En la modalidad Revancha, estos fueron los números recientes:
- 2 de mayo de 2026: 10 - 12 - 13 - 24 - 39 - 09
- 29 de abril de 2026: 03 - 06 - 07 - 13 - 28 - 02
- 27 de abril de 2026: 01 - 13 - 19 - 27 - 28 - 14