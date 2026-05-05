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Número ganador del Baloto: resultado del sorteo 2652, lunes 4 de mayo de 2026

El sorteo 2652 del Baloto, realizado el lunes 4 de mayo de 2026, ya entregó sus resultados oficiales.

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Redacción Loterías
5 de mayo de 2026 a las 8:40 a. m.
El sorteo 2652 del Baloto dejó cifras oficiales.
El sorteo 2652 del Baloto dejó cifras oficiales. Foto: Getty Images / Baloto

El Baloto realizó este lunes 4 de mayo de 2026 un nuevo sorteo, el número 2652, en una jornada habitual del calendario de juego que opera únicamente los lunes, miércoles y sábados en Colombia. En esta edición, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 35.600 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el acumulado llegó a 22.300 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto del 4 de mayo de 2026

El sorteo 2652 del Baloto dejó los siguientes resultados en su modalidad principal:

  • Premio acumulado: 35.600 millones de pesos
  • Número ganador: 25 - 36 - 35 - 14 - 05
  • Súper balota: 15

Resultados del Baloto Revancha del 4 de mayo de 2026

En la modalidad Revancha, el acumulado también generó expectativa entre los apostadores:

  • Premio acumulado: 22.300 millones de pesos
  • Número ganador: 03 - 05 - 17 - 24 - 38
  • Súper balota: 11
La combinación ganadora del Baloto del 8 de abril ya tiene dueño y pone en juego más de 31.000 millones de pesos.
La jornada del Baloto del lunes 4 de mayo de 2026 dejó los números del sorteo 2652. Foto: Getty Images / Baloto

Así han sido los últimos sorteos del Baloto

En los tres sorteos anteriores, los números ganadores del Baloto han sido los siguientes:

  • 2 de mayo de 2026: 06 - 13 - 14 - 28 - 36 - 05
  • 29 de abril de 2026: 04 - 16 - 25 - 27 - 37 - 03
  • 27 de abril de 2026: 06 - 11 - 14 - 20 - 22 - 05

Últimos resultados del Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, estos fueron los números recientes:

  • 2 de mayo de 2026: 10 - 12 - 13 - 24 - 39 - 09
  • 29 de abril de 2026: 03 - 06 - 07 - 13 - 28 - 02
  • 27 de abril de 2026: 01 - 13 - 19 - 27 - 28 - 14